ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.

Группа неонацистов готовила убийство журналиста Владимира Соловьёва

Об этом журналист сообщает в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваются, но факты и доказательства неопровержимы», - сказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.