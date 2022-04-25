25.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля
25.04.2022
Челябинец жестоко избил девушку в лифте
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали взяточника из ГУФСИН
25.04.2022
Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине
25.04.2022
ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева
25.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Карен Даллакян – о ситуации в зоопарке Мариуполя и самоотверженной любви местных жителей к животным
25.04.2022
Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников
22.04.2022
Украинский кризис - стратегия против тактики
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики
23.04.2022
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи Христовой
22.04.2022
Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить
21.04.2022