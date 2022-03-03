Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области создают оперативный штаб по координации работы в части оказания помощи граж
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.03.2022

В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на стройке упал башенный кран. Крановщик погиб на месте. ЧП произошло сего
03.03.2022

В Челябинске крановщик погиб после падения башенного крана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие длинные выходные не окажут влияния на размер заработной платы жителей Челябинской обл
03.03.2022

Как предстоящие выходные и праздник скажутся на размере зарплаты южноуральцев

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство труда и социальных отношений России разъяснило, как увеличить оплату больничного сот
03.03.2022

Минтруд и ФСС разъясняют, как увеличить оплату больничного после выхода из декрета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый пакет беспрецедентных санкций, которые ввели на днях против России, даст новые возможности
03.03.2022

Текслер – бизнесу и науке региона: Мы с вами должны нивелировать влияние санкций
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03.03.2022

Полицейские Магнитогорска накрыли подпольную нарколабораторию
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03.03.2022

Минобороны РФ объяснило значение буквы Z на российской технике
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

Челябинский зоопарк приветствует вышедшего из спячки Харитона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков о спецоперации на Украине
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03.03.2022

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Челябинске
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03.03.2022

Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине
Федерация
03.03.2022 14:32

Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине

Генеральная Ассамблея ООН  3 марта осудила действия России на Украине и потребовала вывод из этой страны российских военных. Соответствующий проект резолюции был принят большинством голосов, передаёт «РИА Новости»

В поддержку проекта проголосовали 141 государство, пять выступили против (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея) и 35 воздержались на голосовании.

Проект резолюции требует от России, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах международно признанных границ». Авторы резолюции настаивают на том, чтобы Москва отказалась от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также Генассамблея ООН призвала все стороны соблюдать Минские соглашения.

Отметим, что резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначать такие меры может Совет безопасности организации. Ранее в Совбезе ООН Россия наложила вето на резолюцию США и Албании с призывом к российской стороне немедленно прекратить специальную операцию на Украине.

Добавим, что сегодня Международный уголовный суд (МУС) начал расследование возможных военных преступлений, совершённых на территории Украины во время боевых действий. Об этом сообщается на сайте суда. Расследование инициировали 39 стран-участниц организации.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области создают оперативный штаб по координации работы в части оказания помощи граж
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03.03.2022

В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на стройке упал башенный кран. Крановщик погиб на месте. ЧП произошло сего
03.03.2022

В Челябинске крановщик погиб после падения башенного крана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие длинные выходные не окажут влияния на размер заработной платы жителей Челябинской обл
03.03.2022

Как предстоящие выходные и праздник скажутся на размере зарплаты южноуральцев

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство труда и социальных отношений России разъяснило, как увеличить оплату больничного сот
03.03.2022

Минтруд и ФСС разъясняют, как увеличить оплату больничного после выхода из декрета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый пакет беспрецедентных санкций, которые ввели на днях против России, даст новые возможности
03.03.2022

Текслер – бизнесу и науке региона: Мы с вами должны нивелировать влияние санкций
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

Минобороны РФ объяснило значение буквы Z на российской технике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков о спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

Российские военные доставили на Украину 30 тонн гуманитарной помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2022 14:31

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01.03.2022 17:08

Во второй день масленичной недели было принято посылать «позыватков»

01.03.2022 17:06

Кремль заявил, что не будет иметь отношения к будущим выборам на Украине

01.03.2022 17:01

Правительство России ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов

01.03.2022 17:00

В Челябинской области возобновили диспансеризацию

01.03.2022 16:57

В Челябинске отремонтируют одну из старейших школ искусств

01.03.2022 16:55

Перед стартом плей-офф Текслер встретился с хоккеистами «Трактора»

01.03.2022 16:52

Роспотребнадзор рекомендовал смягчить антиковидные ограничения

01.03.2022 16:35

В Челябинской области сокращается число заболевших ковидом

01.03.2022 16:06

Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

01.03.2022 15:47

Исторический музей приглашает челябинцев к увлекательному знакомству с «Искусством портрета»

01.03.2022 15:41

Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады