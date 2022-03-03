Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине

Генеральная Ассамблея ООН 3 марта осудила действия России на Украине и потребовала вывод из этой страны российских военных. Соответствующий проект резолюции был принят большинством голосов, передаёт «РИА Новости»

В поддержку проекта проголосовали 141 государство, пять выступили против (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея) и 35 воздержались на голосовании.

Проект резолюции требует от России, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах международно признанных границ». Авторы резолюции настаивают на том, чтобы Москва отказалась от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также Генассамблея ООН призвала все стороны соблюдать Минские соглашения.

Отметим, что резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначать такие меры может Совет безопасности организации. Ранее в Совбезе ООН Россия наложила вето на резолюцию США и Албании с призывом к российской стороне немедленно прекратить специальную операцию на Украине.

Добавим, что сегодня Международный уголовный суд (МУС) начал расследование возможных военных преступлений, совершённых на территории Украины во время боевых действий. Об этом сообщается на сайте суда. Расследование инициировали 39 стран-участниц организации.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.