Генпрокуратура ЛНР начала проверку по факту обстрела Луганска «Точкой-У»

Следователи генеральной прокуратуры Луганской Народной республики по поручению генпрокурора ЛНР проводят проверку по факту применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» на территории Луганска, в результате которого погиб военный.

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Сегодня, 30-го марта, около половины шестого утра незаконные вооруженные формирования Украины произвели обстрел Луганска тактический ракетный комплекс «Точка-У».

При падении фрагментов ракеты на территории парка «Патриот» (территория бывшего аэропорта), произошло возгорание бензовоза и автоцистерны с топливом. Военнослужащий народной милиции ЛНР получил смертельные ранения.

Установлено, что ракета была запущена с территории Северодонецка.

Проведение проверки находится на контроле у генерального прокурора Луганской Народной республики.