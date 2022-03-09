09.03.2022
Германский производитель шин Continental приостанавливает выпуск продукции в России
09.03.2022
В отношении главы Бердяушского поселения возбуждено уголовное дело
09.03.2022
Москва и Киев согласовали «зелёные коридоры» для эвакуации мирных жителей
09.03.2022
Магнитогорским детям подарят «Катюшу»
09.03.2022
Великобритания запретила продавать в Россию авиационную и космическую технику
09.03.2022
ГИБДД контролирует уборку дорог в Челябинске
Германский производитель шин Continental приостанавливает выпуск продукции в России
09.03.2022
Москва и Киев согласовали «зелёные коридоры» для эвакуации мирных жителей
09.03.2022
Великобритания запретила продавать в Россию авиационную и космическую технику
09.03.2022
Виктория Нуланд: на Украине есть объекты биологических исследований
09.03.2022
В Минобороны России раскрыли планы о готовившемся наступлении Украины на Донбасс
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022