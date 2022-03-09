Германский производитель шин Continental приостанавливает выпуск продукции в России

Германский концерн Continental приостанавливает производство шин в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского подразделения концерна ООО «Континентал Калуга», передаёт «Интерфакс».

Как отметили в концерне, на какой срок приостановлено производство, пока неизвестно. Работники в соответствии с Трудовым кодексом РФ отправлены в простой с выплатой 2/3 от средней зарплаты.

«В этот период компания продолжит выполнять обязательства перед своими клиентами и отгружать продукцию со склад», - отметили в компании.

Continental принадлежит два предприятия в Калуге: завод автомобильных комплекующих ContiTech и завод по производству шин. Последний производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма, сотрудничает с Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan и Volkswagen. Предприятие ContiTech выпускает шлангопроводы для систем кондиционирования и гидроусиления руля.

Также Continental управляет заводом по производству автомобильных технологий (Automotive Technologies sector) в Чистополе (Татарстан).