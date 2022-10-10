Глава Крыма: Подходы к проведению специальной военной операции изменены

Подходы к проведению специальной военной операции на территории Украины изменены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены, - написал Сергей Аксенов. - Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен».

По данным Минобороны России, утром 10 октября российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Были поражены все назначенные объекты.

Сергей Аксенов назвал осуждение политиками ЕС ударов по инфраструктуре Киева бульканьем выгребной ямы.

«Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало: они осуждают удары по украинской инфраструктуре. То, что восемь лет бомбят Донбасс, где люди годами сидят в подвалах, что обстреливают территории России, это никого никогда не беспокоило и не беспокоит. Наоборот, они дружно радуются и злорадствуют», - написал в телеграм-канале глава Крыма.

По словам Аксенова, сегодня у украинских политиков унылый вид. Сергей Аксенов посоветовал украинским и западным политикам прислушаться к словам Владимира Путина, чтобы понять, что их ждет в случае продолжения терактов на территории России.

«Помнится, после теракта на Крымском мосту, они писали на своих ресурсах: «Что дальше, русские?». Вот им ответ. И это только начало. Так что, если хотят узнать, что еще будет дальше, пусть внимательно прослушают выступление нашего Президента на заседании Совета Безопасности России. Там все сказано понятным русским языком», - сказал Аксенов.

Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности Владимир Путин предупредил о жестком ответе со стороны России в случае продолжения попыток проведения на территории РФ терактов.

Напомним, восьмого октября украинские спецслужбы организовали диверсию на Крымском мосту. В этот же день командующим объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции на Украине был назначен генерал армии Сергей Суровикин. Соответствующее решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Крыма выразил надежду, что теперь темпы специальной военной операции сбавляться не будут.