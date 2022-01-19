Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Госдума в окончательном чтении приняла закон о пожизненном заключении педофилов, передаёт РИА «Новости». Авторы инициативы - депутаты от фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Пожизненное лишение свободы будет грозить тем, кто:

- ранее уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, независимо от их возраста;

- совершил насильственные действия против двух и более детей;

- преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.

В процессе рассмотрения законопроекта профильный комитет отклонил предложения о введении смертной казни для педофилов-рецидивистов и установлении пожизненного контроля за ними с помощью электронных браслетов.

В Госдуме планируют продолжить работу над созданием механизма защиты детей от сексуального насилия. Как сообщил в своём Телеграмм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты рассматривают введение новых отягчающих обстоятельств. В частности, таким обстоятельством предлагают признать совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лицом, которое проживает с ребёнком, несёт обязанности по его содержанию, воспитанию, обучению и защите его интересов либо работает в сферах образования и воспитания.

Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы Совет Думы рассмотрит 7 февраля.