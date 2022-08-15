Полицейские Магнитогорска задержали педофила

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) и сотрудники СКР задержали педофила, который домогался до 11-летней девочки. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Пост о домогательствах мужчины выложила в социальной сети мама 11-летней девочки.

«Обратились в отдел полиции, по поводу домогания 35 летнего мужчины к моей 11 летней дочери в соцсетях. Тут же составили заявление, пока опрашивали, подъехал СК России, побеседовав с дочерью, поехали на задержание. Педофил пришел в назначенное время и был пойман. Страшно подумать, что бы он сделал, вряд ли оставил в живых, так как приглашал её заброшенное место. Было опознание по всем правилам, в ходе которого дочь без сомнений опознала его. Мой ребенок жив и здоров благодаря своевременной и профессиональной работе правоохранительных органов. Огромное вам спасибо!», - написала местная жительница.

Как сообщил собственный источник, домогался девочку житель Ленинградской области. С ним оперативники вступили в переписку от имени девочки и назначили ему встречу. Тот согласился и был задержан.

«Сотрудниками уголовного розыска мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера».

«Уголовное дело расследуется. Обвиняемый задержан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказал старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Выясняется принадлежность задержанного к подобным преступлениям.