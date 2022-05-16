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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Последние звонки» и Выпускные вечера в школах Российской Федерации рекомендовано провести в очно
16.05.2022

Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.
16.05.2022

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова попросила полицию обеспечить безопасность школьников на последних
16.05.2022

Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центральный район Челябинска расцветает – в прямом смысле этого слова: на сегодняшний момент здес
16.05.2022

Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность
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16.05.2022

За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
ГУФСИН
Происшествия
16.05.2022 13:23

В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила

В исправительной колонии №18 (Магнитогорск, Челябинская область) найден труп осужденного. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, 14 мая 2022 года в ИК-18 был обнаружен труп осужденного 1961 года рождения без признаков жизни.

Он отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней (пункт «б» часть четвертая статья 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера».

На место происшествия незамедлительно прибыл медработник исправительного учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали.

Предварительная причина смерти – суицид.

По факту смерти осужденного сотрудники ГУФСИН по Челябинской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия решения.

Автор: Инна Шемаева
ГУФСИН
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29.04.2022

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14.04.2022

Начался суд над «дядей Сережей», которого обвиняют в педофилии
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30.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с уполномоченным по права
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11.05.2022
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16.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.
16.05.2022

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова попросила полицию обеспечить безопасность школьников на последних
16.05.2022

Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.05.2022 13:23

В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила

16.05.2022 13:19

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»

16.05.2022 12:58

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16.05.2022 12:46

В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства

16.05.2022 12:44

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон

16.05.2022 12:34

На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»

16.05.2022 12:29

Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских

16.05.2022 12:25

Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность

16.05.2022 12:08

Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает

16.05.2022 12:06

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В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии

13.05.2022 09:55

​​​​​​​В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор

12.05.2022 23:36

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу

12.05.2022 21:19

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

12.05.2022 19:47

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая