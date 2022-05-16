В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила

В исправительной колонии №18 (Магнитогорск, Челябинская область) найден труп осужденного. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, 14 мая 2022 года в ИК-18 был обнаружен труп осужденного 1961 года рождения без признаков жизни.

Он отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней (пункт «б» часть четвертая статья 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера».

На место происшествия незамедлительно прибыл медработник исправительного учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали.

Предварительная причина смерти – суицид.

По факту смерти осужденного сотрудники ГУФСИН по Челябинской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия решения.