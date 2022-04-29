Педофил «Дядя Сережа» 21 год проведет в колонии строгого режима

Красноармейский районный суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего предпринимателя Сергея Кокорина, обвиняемого в совершении насильственных действий в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната. Он больше 20 лет проведет в колонии строго режима.

Как уже сообщало агентство, 51-летний индивидуальный предприниматель, который представлялся детям «дядей Сережей», используя формально выданное ему разрешение, посещал школу-интернат, расположенную в поселке Лазурный, якобы с целью оформления опеки над ребенком. Следствие подозревает, что он совершал над воспитанниками интерната насилие. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«В суде установлено, что подсудимый в период с 2014 по 2017 годы совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении девяти малолетних воспитанников дома-интерната. Обвинительное заключение было утверждено в генеральной прокуратуре Российской Федерации», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Также суд взыскал с осужденного шесть миллионов рублей в счет возмещения потерпевшим причиненного морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.