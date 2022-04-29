Педофил «Дядя Сережа» 21 год проведет в колонии строгого режима

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Красноармейский районный суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего предпринимателя Сергея Кокорина, обвиняемого в совершении насильственных действий в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната. Он больше 20 лет проведет в колонии строго режима.

Как уже сообщало агентство, 51-летний индивидуальный предприниматель, который представлялся детям «дядей Сережей», используя формально выданное ему разрешение, посещал школу-интернат, расположенную в поселке Лазурный, якобы с целью оформления опеки над ребенком. Следствие подозревает, что он совершал над воспитанниками интерната насилие. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«В суде установлено, что подсудимый в период с 2014 по 2017 годы совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении девяти малолетних воспитанников дома-интерната. Обвинительное заключение было утверждено в генеральной прокуратуре Российской Федерации», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Также суд взыскал с осужденного шесть миллионов рублей в счет возмещения потерпевшим причиненного морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Инна Шемаева
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27.04.2022 13:31

В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов

27.04.2022 13:28

К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка

27.04.2022 13:25

Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома

27.04.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое

27.04.2022 13:05

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

27.04.2022 12:50

В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект

27.04.2022 12:27

Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки

27.04.2022 12:23

Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области

27.04.2022 11:29

«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа «Булгаргазу» и польской PGNiG

27.04.2022 11:28

Челябинских любителей баскетбола приглашают сыграть в формате 3х3

27.04.2022 11:18

Вслед за Польшей без российского газа может остаться и Болгария

27.04.2022 11:03

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения

27.04.2022 10:57

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие

27.04.2022 10:53

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

27.04.2022 10:31

Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

27.04.2022 10:28

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание

27.04.2022 10:00

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

27.04.2022 09:22

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

27.04.2022 09:07

На Таганай вернулись кряквы-старожилы