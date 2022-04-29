29.04.2022
Оркестр «Малахит» подарит челябинцам «Письмо с фронта»
29.04.2022
Энергетики «Челябэнерго» завершили реконструкцию подстанции «Малая Сатка» в Бакале
29.04.2022
Следом за «Девяностыми»: 12 мая состоится премьера «Нулевых» Сергея Минаева
29.04.2022
Педофил «Дядя Сережа» 21 год проведет в колонии строгого режима
29.04.2022
В Челябинске выступит легендарный симфонический оркестр Мариинского театра
29.04.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло
Педофил «Дядя Сережа» 21 год проведет в колонии строгого режима
18.04.2022
Педофила из Златоуста отправили в колонию
14.04.2022
Начался суд над «дядей Сережей», которого обвиняют в педофилии
30.03.2022
Педофила из Красноармейского района, который насиловал приемных дочерей, отправили в колонию
17.03.2022
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022