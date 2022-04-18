Педофил из Златоуста отправили в колонию

43-летнего жителя Златоуста (Челябинская область) приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение насильственных действий в отношении девятилетней девочки.

В суде установлено, что подсудимый в октябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде девятилетнюю потерпевшую, с родителями которой он поддерживал дружеские отношения, насильно привел в свою квартиру, где нанес ребенку несколько ударов кулаками по голове и телу, с силой сдавил шею и совершил насильственные действия сексуального характера.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, зная, что девочку ищут родственники, педофил спрятал ее в диване, завернул ее в матрац. Там девочка находилась до обнаружения ее родственниками, которые активно осуществляли ее розыск.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.