Госдума увеличила штрафы за переход через ж/д пути в неположенном месте

Государственная дума РФ приняла закон об увеличении в пять раз размера штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. За аналогичное нарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, наказание будет строже.

«Депутаты приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, нацеленные на повышение уровня безопасности граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта», - сообщает пресс-служба Госдумы.

На сегодня проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

Согласно принятому закону, штраф увеличен до 500 рублей. За аналогичное нарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, штраф составит 1,5 тысячи рублей.

Нарушитель привлекается к ответственности в случае, если в пределах одного километра от места перехода путей находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком. Соответствующее примечание добавлено в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.