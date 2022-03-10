Гражданам Украины разрешили применять оружие против российских военных

Гражданскому населению Украины разрешили применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления». Соответствующий закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Документ размещён на сайте украинского парламента, сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, давать отпор Вооружённым силам РФ могут граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в стране на законных основаниях. В частности, они могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком, установленными Министерством внутренних дел Украины. Также мирному населению разрешается использовать любое оружие, даже личное наградное, спортивное или охотничье нарезное.

Данный закон будет действовать весь период военного положения. Спустя 10 дней после отмены спецрежима граждане будут обязаны сдать полученное оружие и неиспользованные боеприпасы.

«Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке, определённом данным законом», подчёркивается в документе.

Напомним, что о выдаче оружия всем желающим защищать суверенитет Украины Владимир Зеленский объявил 24 февраля. 25 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Киеве уже раздали 18 тысяч автоматов добровольцам территориальной обороны. Местные СМИ периодически сообщают о фактах мародёрства.