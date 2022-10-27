Группа врачей из Челябинска отправится на Донбасс для проведения диспансеризации детей

Группа специалистов Челябинской областной детской клинической больницы в ближайшие дни отправится на Донбасс, чтобы помочь с проведением углубленной диспансеризации и плановым лечением детей, проживающих на территории Республики. Диспансеризация на территории четырех присоединенных к РФ субъектов проводится по поручению президента Владимира Путина. Сегодня с медработниками ЧОДКБ, которые поедут в ДНР, встретится первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как сообщили в пресс-службе больницы, на Донбасс отправятся 12 специалистов ЧОДКБ – невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, детский хирург, офтальмолог, психиатр, психолог, врач ультразвуковой диагностики, врач лаборант и медицинские сестры. Возглавит команду врачей главный детский хирург минздрава региона, заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии, кандидат медицинских наук Николай Ростовцев.

Как сообщил руководитель пресс-службы ЧОДКБ Дмитрий Руденок, медицинские работники из Челябинской областной детской больницы на протяжении месяца будут заниматься профосмотрами, плановыми консультациями и лечением детей на Донбассе.

Сегодня, 27 октября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт, курирующая социальную сферу в регионе, и сама уже дважды побывавшая в ДНР, встретится с врачами, которые отправятся в Донецк, чтобы обсудить детали их будущей поездки.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию на территории четырех присоединенных к РФ субъектов.

«На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи, - сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» 2022 года. - Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 миллиона рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Необходимые средства выделены из резервного фонда правительства. Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек, отметили в правительстве.

В рамках поручения президента в Донецкой Народной Республике уже приступили к профилактическим осмотрам детей в возрасте от двух до 17 лет, сообщает пресс-служба правительства ДНР. «Медицинские осмотры проводятся силами выездных медицинских бригад, в состав которых войдут наши медики и специалисты, прибывшие из других субъектов Российской Федерации», - отметил председатель Правительства Виталий Хоценко. Осмотры проводят бригады специалистов, в состав которых включены педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики.