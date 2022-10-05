Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России

Президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных закона, ратифицирующие договоры о принятии новых территорий в состав России - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ субъектов и образовании четырех новых субъектов.

Президент РФ Владимир Путин подписал:

- Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

- Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики».

- Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

- Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики».

- Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»

- Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области»

- Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

- Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области».

С этого момента число регионов России увеличивается с 85 до 89. Площадь РФ вырастет примерно на 113 тысяч квадратных километров. В новых субъектах проживает порядка восьми миллионов человек. Все они будут признаны российскими гражданами. Тем, кто пожелает отказаться от гражданства РФ, дан месяц на подачу соответствующего заявления. Для получения российского гражданства нужно будет также подать заявление и принять присягу гражданина РФ (от нее освобождаются несовершеннолетние и недееспособные).

Для полной интеграции новых субъектов в состав РФ установлен переходный период, который продлится до 2026 года.

ДНР и ЛНР войдут в состав России в статусе республик, Запорожская и Херсонская области останутся областями.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили с референдумы. Абсолютным большинством голосов избиратели проголосовали за присоединение их территорий к России.

После проведения референдумов 27 сентября Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали президент России Владимир Путин и руководители этих субъектов.

В ночь на субботу в Конституционный суд РФ поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверки конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых территорий. В воскресенье, второго октября, КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и об образовании из них в составе РФ новых субъектов.

В понедельник, третьего октября, Госдума ратифицировала международные договоры о принятии в состав России новых территорий и об образовании новых субъектов РФ.

Во вторник, четвертого октября 2022 года Совет Федерации ратифицировал междугородние Договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации. Кроме того, сенаторы одобрили четыре федеральных конституционных закона о принятии в РФ четырех новых субъектов.