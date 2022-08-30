Челябинская область восстанавливает детсады, школы и ФАПы в Волновахском районе ДРН

Челябинская область помогает подшефному Волновахскому району (Донецкая Народная Республика, ДНР) в восстановлении социальных объектов – детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов. Губернатор Алексей Текслер побывал в ДНР с рабочей поездкой.

Глава региона ознакомился с ходом восстановительных работ в трех детских садах, школе, стоматологической поликлинике, а также осмотрел площадку для строительства нового жилого дома и объекты дорожного строительства, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, Алексей Текслер в ходе этой рабочей поездки побывал также еще в одном подшефном городе ДНР – Ясиноватая.

«В обеих территориях задачи одни – подготовка социальных учреждений к зиме. В первую очередь, это школы, детские сады, больницы. По большинству объектов уже идет финальная стадия работ, – сказал Алексей Текслер. - В Волновахе был торжественно открыт детский сад. Большое радостное событие для родителей».

В высокой степени готовности находится здание школы, отметил губернатор, завершены основные виды работ, идет чистовая отделка, уже начинают разгружать мебель. В ближайшее время школа начнет работать.

Совместно с заместителем секретаря Генсовета, председателем Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анной Кузнецовой губернатор открыл новый детский сад №3 «Чебурашка», который рассчитан на 35 детей. Первое время его будут посещать 20 ребят.

«Открытие детского сада – шаг к новой жизни. Мы понимаем: что бы ни случилось, какие бы проблемы ни возникли, мы вместе, а значит, обязательно справимся. Сегодня по всей Волновахе восстанавливают, строят заново многие здания. Тем, кто стремится разрушить ещё, хочется сказать: всё, что вы захотели сжечь, взорвать, мы сделаем лучше, потому что нам есть за что бороться: за наших детей, за наше общее будущее», – прокомментировала Анна Кузнецова.

Дополнительно Челябинская область восстановит два фельдшерско-акушерских пункта в Волновахе.

«Мы заезжали, ФАПы посечены осколками, рядом были разрывы, боевые действия, там принимают пациентов. Первоначально в планах этих объектов не было, но мы эту работу доведем до логического конца», – отметил губернатор.

Алексей Текслер пообщался с медицинскими работниками из Челябинской области, которые работают в передвижном ФАПе в Волновахе. Кроме того, глава региона встретился с Валерием Долгополовым и волонтерами благотворительной организации «Пища Жизни», которые на постоянной основе кормят нуждающихся жителей Донбасса.

Детские сады и стоматологическую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию уже в октябре. Работа на объектах дорожного строительства будет завершена в середине сентября. Также будет установлено уличное освещение. К декабрю завершится строительство многоквартирного дома.

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«Россия оказывает всю необходимую помощь, Челябинская область, в частности. Будем эту работу продолжать на системной основе. Только что с главой говорили про планы на следующий год. Тоже будем выстраивать работу и готовить необходимые проектные решения. Сегодня одна из наших важнейших задач – это поддержка Донбасса. Челябинская область оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь», – резюмировал Алексей Текслер.