19.06.2023
К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое
18.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)
18.06.2023
В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр
17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое
26.04.2023
Повышение МРОТ с 2024 года увеличит зарплаты 4,8 миллиона россиян
21.02.2023
МРОТ дополнительно проиндексируют на 10% с первого января 2024 года
19.12.2022
В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023