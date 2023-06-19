К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, сообщил президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2023.

Глава государства напомнил, что с первого января МРОТ проиндексировали на 6,3% - до 16 тысяч 242 рублей в месяц. С первого января 2024 года будет проведена еще одна индексация - на 18,5% - и составит 19 тысяч 242 рубля. По словам президента, это «будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом».

Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 4,8 миллиона человек.

«К 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом», - подчеркнул Владимир Путин.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году МРОТ повышали дважды: с первого января 2022 года МРОТ вырос на 8,6% (до 13 тысяч 890 рублей), с первого июля – на 10% (до 15 тысяч 279 рублей). В целом за 2022 год МРОТ вырос на две тысячи 352 рубля.

С первого января 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3% и в настоящий момент составляет 16 тысяч 242 рубля.