30.12.2021
Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать
30.12.2021
В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме
30.12.2021
В Челябинской области вакцинировано от ковида порядка 1,5 миллиона жителей
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
30.12.2021
Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
30.12.2021
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
Календарь праздничных дней на 2022 год
08.09.2020
Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2021 год
06.11.2018
Сам себе Дед Мороз: готовимся к Новому году без стресса, суеты и пробок
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021