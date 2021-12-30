Календарь праздничных дней на 2022 год

Текущая рабочая неделя будет короче на один день. Впереди россиян ждут десятидневные новогодние каникулы.

Завершающий день 2021 года – 31 декабря, который в этом году выпадает на пятницу, признан официально выходным. С учетом этого продолжительность предстоящих новогодних каникул составит десять дней – россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по девятое января 2022 года (год назад новогодние каникулы были с первого по десятое января).

Всего в 2022 году будет шесть праздничных периодов (в 2021 году – семь).

В 2022 году первые два дня января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, третье мая, и вторник, 10 мая, соответственно. Это решение позволило сделать более продолжительными майские праздники.

День защитников Отечества в 2022 году приходится на среду и поэтому отмечать мужской праздник будут только один день.

А вот Международный женский день россияне будут праздновать целых три дня - с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник). Для этого нерабочая суббота, пятое марта, перенесена на понедельник, седьмое марта. Но перед длинными праздничными выходными предстоит ударно потрудиться – шесть рабочих дней.

На первомайские каникулы в следующем году отведено четыре выходных – с 30 апреля по третье мая (с субботы по вторник).

День Победы будут отмечать также четыре дня - с седьмого мая по 10 мая (с субботы по вторник).

На День независимости России в 2022 году получится отдохнуть три дня – с 11 по 13 июня (с субботы по понедельник).

В ноябре россиян ожидают три выходных дня в связи с Днем народного единства – с четвертого по шестое ноября (с пятницы по воскресенье).