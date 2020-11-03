Казахстан ужесточил въезд для иностранцев с видом на жительство

В Казахстане приняли решение об ужесточении пропускного режима по отношению к иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в стране, членам их семей, а также граждан других государств, которые являются членами семей казахстанцев. Ограничительные меры вводятся из-за пандемии по covid-19, сообщает пресс-служба правительства.

Решение было принято по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина. Вышеперечисленные граждане смогут пересекать границу 1 раз в 90 суток. Ранее они могли это делать 1 раз в 30 суток.

Еще одной ограничительной мерой стало продление приостановки безвизового режима для граждан 57 стран до 1 мая следующего года. До января 2021 года приостановлена выдача 72-часового безвизового пребывания транзитных пассажиров из Китая и Индии.

Также сокращено международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 раз в неделю до 9 ноября этого года.