Казахстанский авиаперевозчик приостанавливает полёты в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana временно приостанавливает все рейсы в Россию и из неё.

Об этом сегодня, 11 марта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полёты отменили из-за прекращения «страхового покрытия» коммерческих рейсов по этому направлению.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полётов из/в Российскую Федерацию и над её территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов», - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы вернуть деньги за билет, пассажирам отменённых рейсов советуют обратиться по месту приобретения билетов. Возврат будет осуществлен в полном размере, подчеркнули в авиакомпании.

Напомним, что 26 февраля ЕС ввёл санкции в отношении России в качестве ответной меры на проведение Москвой спецоперации в Украине. В числе прочих ограничений Евросоюз запретил продажу и поставки в Россию самолётов и запчастей к ним, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на воздушные суда и их ремонт.

С целью поддержки российского авиапрома Минтранс продлил действующие сертификаты лётной годности до первого сентября, а также разрешил допуск к ремонту самолётов сторонних компаний. Кроме того, ведомство предлагает приостановить все плановые и внеплановые проверки перевозчиков, признать данные навигационных баз и ПО на российских самолётах актуальными до первого сентября 2022 года, а также продлить срок использования некоторой технической документации лайнеров, оставшихся без техподдержки от разработчика.