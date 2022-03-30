Крупнейший производитель алюминия в России сообщил о проблемах с сырьём

Запрет на экспорт глинозёма и бокситов в Россию затронет почти 20% потребности в этом сырье крупнейшего производителя алюминия «Русала». Об этом сообщила компания агентству «Интерфакс». Ранее поставки глинозёма и бокситов в нашу страну прекратила Австралия.

Также «Русал» напомнил о временной остановке производства на Николаевском глинозёмном заводе, который находится в Украине. С 30 апреля предприятие было вынуждено приостановить производство из-за блокировки бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Помимо сложностей с сырьём, «Русал» отметил возможность перебоев с поставкой оборудования. «В связи с санкциями в отношении России у «Русала» потенциально могут возникнуть трудности с поставкой оборудования, что может привести к отсрочке реализации инвестиционных проектов», - говорится в пресс-релизе.

Также в компании обратили внимание и на негативные экономические последствия в случае замены кредитных линий в валюте долговыми обязательствами, номинированными в рублях. «Русал» заявил, что продолжит оценку влияния этих обстоятельств и, в случае необходимости, сделает дополнительные объявления.