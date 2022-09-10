Столица Луганской Народной республики - Луганск - отмечает 227-й день рождения.

Накануне, девятого сентября, в преддверии очередной годовщины со дня основания города в Луганске состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовал собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

Открыл праздничный вечер глава республики Леонид Пасечник:

«Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с 227-м днем рождения города. Много испытаний выпало на судьбу Луганска, но благодаря мужеству, упорству, стойкости жителей город выстоял. Луганск устоял и радует нас красотою улиц. Выражаю огромную благодарность Российской Федерации за ту помощь которую она оказывает нам в восстановлении города».

В этот день отличившимся работникам, служащим Луганска были вручены грамоты и государственные награды.