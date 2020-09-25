ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Малоимущих россиян хотят поддержать продуктовыми сертификатами

Федерация
Сегодня, 17:18
Размер текста

В России готовится новая мера по поддержке малоимущих граждан. Нуждающимся предполагают раздавать продуктовые сертификаты, которые можно будет обменивать в магазинах на продукты.

Об этом написал в своем Телеграм-канале руководитель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается, что размер продуктового сертификата будет не менее 25% от федерального прожиточного минимума. Владелец сертификата сможет отоваривать его в торговой организации на фиксированную сумму. После этого деньги будут компенсироваться магазинам из бюджета.

В настоящий момент фракция ЛДПР в Госдуме приступила к разработке соответствующего законопроекта, в котором будут определены критерии нуждаемости для претендентов на получение продуктового сертификата. Кроме того, дополнительно будет определен перечень товаров, которые можно будет приобрести по такой карточке. Отмечается, что тему бесплатных продуктовых наборов актуализировал коронакризис.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
22.09.20 16:32
Независимый эксперт опроверг опасность хранения пенсий на карте
22.09.20 14:22
Для бедных россиян предложили ввести карточки на продукты
22.09.20 12:57
Россия запустит беспилотные корабли по морям и рекам
22.09.20 11:52
Пенсионерам рассказали об опасности хранения денег на карте
21.09.20 13:48
Для российских сирот предложили свою ипотеку
21.09.20 13:47
Российские профсоюзы выступили за повышение пособий на детей для безработных
21.09.20 13:45
В России предложили выдавать компенсации на оплату частных детсадов
18.09.20 12:50
Бизнес потребовал отказаться от повышения акцизов на сигареты на 20%
18.09.20 12:44
Российских студентов предложили поддержать капиталом
16.09.20 22:49
Россиян предупредили о росте цен на табак из-за Covid-19
Общество
Сегодня, 10:54
Текслер – главам: Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому
Общество
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Новости
Сегодня, 17:34
Общество
Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области
Сегодня, 17:11
Происшествия
Челябинец через Интернет ловко обманывал микрокредитные организации
Сегодня, 17:07
Общество
Электронный полис ОСАГО в Тинькофф: бумажные документы уходят в прошлое
Сегодня, 17:06
Общество
Водителей и пассажиров в Челябинске продолжают проверять на предмет соблюдения масочного режима
Сегодня, 16:49
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали наркосбытчика с «синтетикой» в носке
Материалы рубрики
Вчера, 09:40
Федерация
С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%
23.09.20 19:05
Федерация
Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат-срочник готов понести наказание
23.09.20 18:49
Федерация
Доцент ВШЭ прокомментировал объединение «Яндекса» и «Тинькофф»
23.09.20 17:11
Федерация
В России взлетели цены на лекарства
23.09.20 16:26
Федерация
Навального выписали из стационара «Шарите»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика