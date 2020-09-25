Малоимущих россиян хотят поддержать продуктовыми сертификатами

В России готовится новая мера по поддержке малоимущих граждан. Нуждающимся предполагают раздавать продуктовые сертификаты, которые можно будет обменивать в магазинах на продукты.

Об этом написал в своем Телеграм-канале руководитель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается, что размер продуктового сертификата будет не менее 25% от федерального прожиточного минимума. Владелец сертификата сможет отоваривать его в торговой организации на фиксированную сумму. После этого деньги будут компенсироваться магазинам из бюджета.

В настоящий момент фракция ЛДПР в Госдуме приступила к разработке соответствующего законопроекта, в котором будут определены критерии нуждаемости для претендентов на получение продуктового сертификата. Кроме того, дополнительно будет определен перечень товаров, которые можно будет приобрести по такой карточке. Отмечается, что тему бесплатных продуктовых наборов актуализировал коронакризис.