Мария Захарова объяснила взятие под контроль ядерных объектов Украины

Россия взяла под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы предотвратить ядерные провокации со стороны террористов. Об этом сегодня, 9 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС. По её словам, ядерные объекты работают в штатном режиме.

«Данный шаг [установление контроля над ядерными объектами] предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также и иностранными наёмниками сложившейся в этой стране обстановки для организации ядерных провокаций, а эти риски действительно существуют», - сообщила дипломат.

Захарова добавила, что ситуацию на Чернобыльской АЭС российские военнослужащие контролируют совместно с украинскими специалистами и национальной гвардией Украины. При этом утверждения о якобы двадцатикратном повышении уровня радиации на Чернобыльской АЭС не соответствуют действительности, подчеркнула дипломат.

«Будучи обладателем развитой атомной отрасли, Россия полностью отдаёт себе отчет в потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры и делает всё от неё зависящее для обеспечения надлежащей безопасности ядерных объектов Украины», - добавила официальный представитель МИД России.