Матвиенко поддержала предложение наставника из Челябинска

Наладчик Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех»), имеющий большой опыт наставничества, Игорь Екимов предложил ввести в штатное расписание предприятий отдельную ставку наставника. Его инициативу поддержала председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

С предложением челябинец выступил на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое провела Валентина Матвиенко.

Мероприятие прошло в Екатерининском зале Московского Кремля. На заседании рассматривались вопросы о роли педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения.

Опытом наставничества поделился с участниками заседания Игорь Екимов - наладчик автоматических линий и станков, имеющий стаж работы на ЧТЗ более 20 лет. С 2015 года он является наставником для токарей, шлифовщиков и станочников широкого профиля.

Игорь Екимов отметил, что президентом России поставлена масштабная задача подготовить за пять лет один миллион специалистов рабочих профессий. По его мнению, без наставников решить эту задачу будет очень сложно.

Екимов рассказал, что они обучают молодых людей от 20 до 35 лет и поэтому наставник должен обладать, помимо профессионального, еще и педагогическим опытом. «На ЧТЗ внедрена целая система адаптации наставничества, создан учебный центр, на базе которого проводится обучение по рабочим профессиям. Люди приходят с разной степенью подготовки: кто-то с базовым профессиональным образованием, кто-то без опыта», - отметил Екимов.

Тех, кто имеет опыт работ, закрепляют в течение месяца за наставником, который передает ему ключевые знания и навыки. Те, кто не имеет рабочей профессии, обучают и затем за ним закрепляют опытного инструктора. После сдачи экзамена и присвоения разряда новый работник трудится самостоятельно. Но при необходимости инструктор еще некоторое время курирует своего подопечного. В его практике есть случаи, когда его ученик, Юрий Юдицкий, на его глазах вырос от станочника до начальника участка.

Игорь Екимов подчеркнул, как правило, наставник не освобождается от своей основной работы. По его словам, при приеме на работу большого числа сотрудников без опыта было бы более эффективно освободить наставника от основной производственной деятельности. Тогда он сможет качественно и за более короткий срок подготовить работника любой профессии.

Он вспомнил успешный опыт прошлых лет, когда работников занятых в обучении освобождали от основной работы с сохранением заработной платы.

«Для более эффективного развития института наставничества необходимо ввести ставку наставника в штатное расписание предприятий и организаций. О чем свидетельствует опыт ЧТЗ. Ведь наставник – это тоже профессия, при чем крайне важная и нужная для нашей страны», - предложил Игорь Екимов. Он привел пример своего предприятия, где приняты четыре наставника по специальности токарь и наладчик, задача которых заключается в подготовке новых сотрудников.

Кроме того, по его мнению, необходимо сформировать соответствующий профессиональный стандарт и продумать, как поощрять и стимулировать труд наставника.

Челябинец предлагает систему оплаты труда наставников привязать к срокам и качеству подготовки вновь принятых работников. Тогда это и самого наставника стимулирует на результат.

«Надо всем подумать, как снова поднять статус и авторитет рабочей профессии. Раньше все хотели быть олигархами, в бизнесе. Теперь айтишники подняли авторитет своей профессии. Это правильно, это перспективы, это инновации. Но без рабочего на заводе все-равно производиться ничего не будет. Нам нужны хорошие производственники, на хорошую зарплату, хорошего уровня квалификации, - отметила Валентина Матвиенко, выслушав предложения наставника с ЧТЗ, поблагодарил его за работу и пообещала. - Ваше предложение очень важное, мы обязательно его учтем».

По ее мнению, нужно также продумать о поощрении наставников, которые уже много лет посвятили подготовке молодых кадров.