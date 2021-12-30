Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний

Правительство Российской Федерации направит свыше 155,4 миллиона рублей в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Как сообщает пресс-служба правительства, такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.