30.12.2021
Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать
30.12.2021
В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме
30.12.2021
В Челябинской области вакцинировано от ковида порядка 1,5 миллиона жителей
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
30.12.2021
Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
30.12.2021
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
29.12.2021
В новогодние каникулы советуют поберечь свое здоровье
29.12.2021
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
29.12.2021
Челябинская область получит федеральные субсидии на строительство школ
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021