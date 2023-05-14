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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.05.2023

Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Министерство обороны РФ
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14.05.2023 12:02

Минобороны предупреждает о фейковых повестках, рассылаемых провокаторами

Россияне стали массово получать на электронную почту сообщения, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Это фейковая информация от украинских провокаторов. Рассылка таких документов по электронной почте законодательно не предусмотрена, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной РФ о работе «горячей линии» по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

«С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население РФ украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных», - сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве предупреждают, что через такие электронные письма распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе.

В НЦУО напомнили, рассылка мобилизационных предписаний, повесток, а также иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена.

Министерство обороны РФ
Повестка
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10.05.2023 17:25

В Челябинской области возобновляют буровзрывные работы на М-5

10.05.2023 17:23

В полиции Саткинского района сменился руководитель

10.05.2023 17:08

В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов

10.05.2023 17:00

У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран

10.05.2023 16:52

Задержан южноуралец, призывавший к терроризму

10.05.2023 16:36

В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера четверга

10.05.2023 16:23

Челябинские гиревики отличились на международных стартах в Кыргызстане

10.05.2023 16:22

В Челябинске 11 июля состоится спектакль "Наследник"

10.05.2023 16:02

Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала