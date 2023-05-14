Минобороны предупреждает о фейковых повестках, рассылаемых провокаторами

Россияне стали массово получать на электронную почту сообщения, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Это фейковая информация от украинских провокаторов. Рассылка таких документов по электронной почте законодательно не предусмотрена, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной РФ о работе «горячей линии» по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

«С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население РФ украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных», - сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве предупреждают, что через такие электронные письма распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе.

В НЦУО напомнили, рассылка мобилизационных предписаний, повесток, а также иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена.