Минобороны РФ сообщили о взятии Херсона

Город Херсон взят под полный контроль. Об этом сообщил сегодня, 2 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт ТАСС.

«Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», - заявил Конашенков.

Он также отметил, что Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ.

Войска ЛНР с начала проведения специальной военной операции продвинулись на 75 км. Войска ДНР - на 58 км. Подразделения ВС РФ установили контроль над населёнными пунктами Токмак и Васильевка. По словам Конашенкова, украинские силы там отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие.