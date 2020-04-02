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Олег Голиков: Предложения президента очень важны для промышленной Челябинской области

Федерация
Сегодня, 19:59
Автор: 
Олеся Денисова

Предложение президента Владимира Путина о предоставлении регионам дополнительных полномочий по определению профилактических и ограничительных мер в борьбе с коронавирусом на своих территориях очень важно для таких промышленных регионов, как Челябинская область.

Такое мнение высказал заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олег Голиков по итогам обращения президента Владимира Путина к нации, прозвучавшем второго апреля.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил со вторым за последнюю неделю обращением к россиянам в связи со сложной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в мире и стране.

Владимир Путин предложил продлить введенный на эту неделю режим нерабочих дней до конца месяца – по 30 апреля 2020 года.

Как отметил Олег Голиков, принятое президентом решение даст возможность более мягко пройти пик эпидемии, выиграть время в борьбе с коронавирусом, снизить нагрузку на медиков.

По мнению вице-спикера не менее важно и решение предоставить право регионам право самостоятельно определять конкретный набор профилактических мер с учетом заболеваемости и экономической ситуации в территориях.

Владимир Путин подпишет Указ, согласно которому главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Губернаторы смогут сами определять, исходя из сложившейся ситуации, какой режим вводить в регионе, в отдельных муниципалитетах.

«Это позволит в индивидуальном порядке определять, какие учреждения и организации приостановят деятельность, а кто сможет продолжить работу с соблюдением всех санитарных норм. Для нашего промышленного региона это важный фактор», - считает вице-спикер.

Продолжат работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

Решения по системообразующим предприятия и учебным заведениям регионы смогут принимать только по согласованию с федеральным правительством.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Олег Голиков
коронавирус
Владимир Путин
Законодательное Собрание Челябинской области
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