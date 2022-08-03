03.08.2022
Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал
03.08.2022
В Челябинске на здании детской школы искусств включат подсветку
03.08.2022
В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах
03.08.2022
Вынесен приговор южноуральцу, который сбывал героин, а на допросе сжег материалы уголовного дела
03.08.2022
Депутаты Озерска наказаны за декларации
03.08.2022
ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке
Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал
03.08.2022
В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах
03.08.2022
Западное оружие не помогло ВСУ удержать Углегорскую ГРЭС
01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
При отступлении украинские военные минируют тела своих убитых сослуживцев
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022