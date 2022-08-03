Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, который имеет возможность остановить любые потенциальные атаки. Это заявление прокомментировал председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

«Не совсем ясно, с какой целью украинские спецслужбы «сдали» своих американских подельников. Похоже на поведение бандюганов, которым становится ясно, что наказания не миновать. «Что же мне теперь, одному за других тянуть, одному на нарах париться? Нет уж, пусть все сядут!» – рассуждения примерно такие. Что ж, пусть садятся! Сначала – на скамью подсудимых Международного трибунала по расследованию преступлений неонацизма на Украине, который должен состояться в Одессе, в Доме профсоюзов. Американцы в полной мере делят ответственность за последствия ракетных ударов своих РСЗО: за смерть молодых волонтеров из Астрахани, за погибших в тюрьме в Еленовке, за многие другие убийства и разрушения. И они ответят сполна!», – убежден Миронов.