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Многодетным предложили давать скидку на услуги ЖКХ

Федерация
Сегодня, 12:03
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В России предложили увеличить скидку на оплату услуг ЖКХ многодетным семьям в период пандемии по новой коронавирусной инфекции. С инициативой выступила глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

Общественница предлагает увеличить минимальную скидку на оплату услуг ЖКХ до 50%. а семьям с 10 и более детьми - до 70%, пишет со ссылкой на письмо RT. Ирина Волынец считает, что необходимо отменить плату за коммуналку на 100% для тех семей, в которых родители лишились работы из-за ситуации по covid-19.

Напомним, сейчас в стране у многодетных семей есть право на компенсацию коммунальных платежей в размере 30%. В семьях с 10 и более детьми скидка составляет 50%.

 

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