Москва и Киев согласовали «зелёные коридоры» для эвакуации мирных жителей

Эвакуация мирных жителей будет осуществляться сегодня, 9 марта, по шести гуманитарным коридорам. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, передаёт ТАСС. По её словам, обе стороны договорились прекратить огонь с 09:00 до 21:00.

Ирина Верещук назвала также маршруты, по которым будет организована эвакуация населения. Это направления: Энергодар - Запорожье, Сумы - Полтава, Мариуполь - Запорожье, Волноваха - Покровск, Изюм – Лозовая, а также в направлении Киева из населённых пунктов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области.

Ранее, 8 марта, в Минобороны России сообщали об открытии гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. При этом в Киеве заявили, что согласовали только гумкоридор от Сум до Полтавы. По данным Минобороны России, 6 марта эвакуацию мирного населения из Мариуполя сорвали украинские военные, дезинформировав людей о переносе режима тишины.