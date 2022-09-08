На II тигрином саммите обменялись опытом и обсудили новые угрозы для амурского тигра

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошел II Международный форум по сохранению тигра, участники которого обменялись опытом по спасению амурского тигра, обсудили новые угрозы для краснокнижного животного и приняли Декларацию о восстановлении и сохранении тигра.

Первый тигриный «саммит» прошел 12 лет назад в Санкт-Петербурге) в 2010 году. Спустя 12 лет представители стран, в которых обитает хищник, собрались на Дальнем Востоке и поделись итогами работы по восстановлению популяции животного.

К участникам и гостям Форума обратился президент РФ Владимир Путин: «Мы рады, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты. В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40 процентов».

Глава государства отметил достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут. «Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750», - рассказал Владимир Путин.

По оценкам экспертов, сейчас в дикой природе живет около пяти тысяч тигров. Популяции выросли в России, Индии, Непале, Бутане, Индонезии.

К сожалению, есть страны, в которых, несмотря на все предпринимаемые усилия, значительно сократилось количество тигров в природе, например, Лаос, Вьетнам. В Камбодже тигры исчезли совсем. «В этой связи особую значимость приобретает задача укрепления международного сотрудничества, обмен опытом с теми, кто в деле сохранения тигра добился успеха», - отметил Владимир Путин.

«Безусловно, мы должны понять, почему это произошло, и постараться, чтобы в будущие 12 лет ситуация исправилась», - прокомментировал Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В Казахстане занялись вопросами восстановления популяции амурского тигра в Центральной Азии. «Надеемся, что у них все получится и к 2034 году (когда будем подводить итоги очередной тигриной двенадцатилетки) они добьются существенных результатов в реинтродукции хищника в своей стране», – отметил Козлов.

В рамках форума состоялась сессия «Наилучшие практики по сохранению тигра». В ходе дискуссии спикеры стран обитания тигра поделились практическим национальным опытом по использованию инновационных механизмов в реализации мероприятий по мониторингу и охране тигра в его ареале, разрешению конфликтных ситуаций, восстановлению угасающих популяций тигра.

В Индии обитает примерно 70% всей мировой популяции тигров. Член-секретарь Национального управления по охране тигров (NTCA) Республики Индия Сатя Пракаш Ядав рассказал, что «в Индии обитает почти три тысячи тигров и с 1973 года существуют 52 национальных заповедника. На этих территориях действуют специальные нормативные требования по защите и сохранению тигра и мерам безопасности. Только 20% заповедников доступны для туризма».

Тигр в Индии - национальное животное. «Охраняя и защищая тигра, мы сохраняем всю экосистему. Для этого мы создаем коридоры для миграции животных, устанавливаем буферные зоны, переселяем людей в другие регионы, сохраняем травяные области и кормовую базу, строим специальные переходы под дорогами, используем различные приспособления и технологии для фиксации тигра, создаем специальные фонды для его сохранения, готовим специальные кадры для заповедников и имеем с приграничными странами специальные соглашения и протоколы по защите и сохранению тигра», - поделился Сатя Пракаш Ядав.

Генеральный директор АНО «Центр „Амурский тигр“» Сергей Арамилев в своем выступлении отметил, что в стране пока «есть проблемы, касающиеся браконьерства, различных конфликтов в этой сфере и болезней животных, которые являются кормовой базой для тигра».

На форуме выступил врач-ветеринар из Челябинска, президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Он поделился своим опытом по спасению больных животных – тигрят Жорика и Гектора, льва Симбы, леопарда Евы, а также рассказал о проблемах, которые необходимо урегулировать в этой области законодательно, чтобы не оказаться нарушителем действующих норм и правил.

Гектор и Жорик, которых спасли в Челябинске, теперь живут в реабилитационном центре диких животных «Утес». На форуме сотрудники центра презентовали свой проект по сохранению тигра во Владивостоке.

На форуме также особо отметили, что важную роль в деле сохранения тигра выполняют общественники и компании, неравнодушные к природе. Одна из них – «Амур Минералс» под Хабаровском (входит в группу РМК).

Гектор и Жорик выступили на форуме символами работы компании, Карена Даллакяна и его фонда, центра «Утес» по спасению и сохранению тигров.

Итоговым документом II Международного форума по сохранению тигра стала Декларация о восстановлении и сохранении тигра. Ее приняли все страны ареала полосатой кошки. Ее приняли все страны ареала полосатой кошки.

Сегодня на пресс-конференции Карен Даллакян расскажет о вкладе Челябинской области (в лице фонда «Спаси меня» и общественности) в сохранение и восстановление численности тигров.

Поделится зоозащитник, как отреагировали участники форума на трогательную историю спасения тигров Жорика и Гектора от последствий встречи с человеком и что дал участникам форума уникальный опыт Южного Урала.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто связал свою судьбу с охраной дикой природы. «Ваши достижения очень важны, ведь человечество всё ещё учится жить в гармонии с природой, рачительно использовать её богатства», - подчеркнул глава государства.