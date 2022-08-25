25.08.2022
Солистка оперного театра спела вместе с молодыми людьми с особыми возможностями здоровья
25.08.2022
ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 миллиона рублей
25.08.2022
Родители Челябинска тратят в среднем 19 тысяч рублей на «сборы ребенка в школу»
25.08.2022
Справедливороссы Челябинска – о девальвации звания Почетный гражданин
25.08.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
25.08.2022
ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство
Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»
23.08.2022
Спасенный в Челябинске Гектор добрался до дома в Хабаровске и уже познакомился с тайгой
23.08.2022
В ДОЛ «Радуга» на Увильдах открыли юбилейный театральный семинар
22.08.2022
Спасенный в Челябинске тигр Гектор отправился в реабилитационный центр в Хабаровск
18.08.2022
Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022