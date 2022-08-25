Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»

Трехлетний амурский тигр Гектор, которого вылечили в Фонде зоозащиты «Спаси меня» (Челябинск, руководитель - Карен Даллакян), по прибытию в реабилитационный центр «Утёс» в Хабаровске был помещен на карантин. Это обязательная процедура, чтобы тигр привык к новым условиям.

Спасший тигра Карен Даллакян и директор «Утёса» Эдуард Круглов намерены минимум неделю оставить Гектора в карантинной зоне, чтобы тигр привык к новым условиям – к смене часового пояса, вошёл в режим питания и сна, а также исследовал всю карантинную клетку.

Карантинная клетка в составе большого вольера площадью почти 600 квадратных метров, она предназначена для защиты животных от непогоды и диких животных во вне.

«Гектор чувствует себя хорошо, смело осваивает карантинную клетку и свою будку, которая в дальнейшем защитит его от пока ещё непривычных погодных условий и таёжных обитателей», - рассказали в РМК.

Напомним, 22 августа Гектор отправился из Челябинска на Дальний Восток. Репатриацию тигренка профинансировал «Амур Минералс» (находится в Хабаровске и входит в группу «Русская медная компания», РМК).

Во вторник, 23 августа, Гектор прибыл в аэропорт Хабаровска. В тот же день амурского тигра доставили в Центр реабилитации диких животных «Утёс» и заселили в карантинную клетку.

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Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, Карен Даллакян навестил ещё одного спасённого им тигра – Жорика, которого 12 лет назад также привез сюда из Челябинска. А в прошлом году здесь приняли двух диких медвежат от Даллакяна. Их удалось успешно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Травмированные животные остаются в «Утёсе» пожизненно в условиях, максимально приближенных к естественным, но под круглосуточным наблюдением ветеринаров и со строгим питанием.