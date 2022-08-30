Челябинский Гектор начал освоение дальневосточной тайги

Амурский тигр Гектор, которого спасли в Челябинске и неделю назад отправили на реабилитацию в центр «Утёс» в Хабаровском крае, впервые после обязательного карантина разрешили выйти на прогулку в большой вольер.

Напомним, 22 августа Гектор отправился из Челябинска на Дальний Восток. Репатриацию тигренка профинансировал «Амур Минералс» (находится в Хабаровске и входит в группу «Русская медная компания», РМК).

Во вторник, 23 августа, Гектор прибыл в аэропорт Хабаровска. В тот же день амурского тигра доставили в Центр реабилитации диких животных «Утёс» и заселили в карантинную клетку. В ней он осваивался и привыкал к новым видам и запахам.

«Сегодня Гектора в первый раз выпустили в большой вольер на территории в пол гектара в тайге. Он не понял, где оказался, у него стресс сейчас небольшой, тем не менее, он уже пометил территорию, осваивается, - рассказал руководитель центра реабилитации диких животных Эдуард Круглов. - Надо сказать, что Гектор очень смело поступил – сразу вышел из своей клетки в незнакомое пространство. Здесь он будет больше ходить - естественные препятствия, будет развиваться, это очень хорошо для него».

Компания «Амур Минералс» не только профинансировала затраты на перелет Гектора и строительство для него нового вольера, но и возьмет на себя пожизненное содержание амурского тигра, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

ДЛЯ СПРАВКИ

В приют «Спаси меня» Гектор попал в 2019 году. Амурский тигренок пострадал от рук живодера, когда ему было всего два месяца и он жил с мамой в передвижном зоопарке Оренбургской области.

После одного из представлений пьяный зритель проник на территорию зоопарка и захотел украсть малыша прямо из клетки (он хотел вытащить животное за задние лапки), но малыш застрял между прутьями. Мужчина так сильно тянул тигренка, что порвал ему все связки коленных и Тигрица кинулась на помощь своему детенышу, укусила обидчика за плечо, сломала ему кости.

Вора спасли прибежавшие на крик сотрудники. А вот помочь тигренку местные ветеринары не смогли и малыша отвезли к Карену Даллакяну, у которого уже был опыт лечения покалеченных хищников.

Карен в течение нескольких месяцев выхаживал пострадавшего тигренка, в этом ему помогали сотрудники приюта. Челябинский ветеринар также консультировался онлайн по ходу лечения с коллегами из других стран.

Полноценное лечение дало необходимый результат. Гектор начал бегать, играть с лёгкостью. У него появился хороший аппетит и интерес к окружающим его жителям приюта. Из-за порванных сухожилий он не встаёт на задние лапы в полный рост, бегает и играет в полуприсяде, но прекрасно отталкивается ими, приседает на них и при этом не испытывает боли.