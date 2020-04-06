На выход с SMS. Российский регион запустил электронные пропуска

В России началось внедрение электронных пропусков, разрешающих гражданам покидать свои квартиры во время всеобщей самоизоляции. Первым регионом стал Приморский край. Сообщение о введении соответствующего режима появилось на официальном сайте краевого правительства.

Система начнет действовать с завтрашнего дня. Электронные пропуска будут выдаваться медикам, работникам аптек, спасателям и сотрудникам предприятий и организаций, продолжающих свою работу.

В качестве пропуска используется SMS, которое подтверждает право человека на передвижение по городу для выполнения профессиональных обязанностей. Как утверждают в региональном правительстве, такая мера должна будет сдержать распространение коронавируса.

Граждане могут быть остановлены на улице сотрудниками правопорядка. При себе каждый вышедший на улицу должен иметь паспорт, SMS-пропуск и справку от работодателя.