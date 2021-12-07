Новая Зеландия вслед за США отказалась отправлять министров на Олимпиаду в Пекине

Власти Новой Зеландии вслед за США отказались отправлять министров на Олимпиаду в Пекине. Об этом заявил министр спорта страны Грант Робертсон, пишет газета «Известия». Данное решение в новозеландском правительстве объяснили коронавирусными ограничениями и заявили, что уведомили Китай об этом ещё в октябре.

"Был целый ряд факторов, но в основном это связано с COVID-19 и тем фактом, что логистика путешествий и тому подобное из-за COVID-19 не способствуют такого рода поездкам", цитируют министра «Известия».

Между тем публичным решение стало только теперь, после того как США объявили о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что Вашингтон пошёл на этот шаг из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как утверждают американские власти, уйгуры, проживающие на западе Китая и исповедующие мусульманство, подвергаются систематическим репрессиям: их помещают в специальные лагеря, где подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться до тех пор, пока те не откажутся от своих религиозных убеждений.

При этом власти США подчёркивают, что на Олимпиаду не поедут официальные лица страны, американские спортсмены участвовать в Играх будут. Напомним, что Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.