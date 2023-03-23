Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне

Эксперты ВОЗ дали рекомендации по составу гриппозных вакцин на будущий сезон 2023-2024 год, рассказал директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

В состав трехвалентных гриппозных вакцин рекомендовано включить два компонента по гриппу А подтипов A(H1N1) pdm09 (называемый в народе «свиной» грипп) и A(H3N2), а также один компонент гриппа В (викторианский).

В квадривалентные вакцины включать четыре штамма: два компонента по гриппу А подтипов A(H1N1) pdm09 и A(H3N2) и два компонента по гриппу В (викторианский и ямагатский).

«Российские производители уже приступили к выпуску обновленных вакцин на предстоящий эпидемический сезон, и летом 2023 года вакцины начнут поступать в медицинские организации для начала кампании по вакцинации», - рассказал Дмитрий Лиознов.

Напомним, в сезоне 2022-2023 годов в состав вакцины против гриппа были включены следующие штаммы: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 и A/Darwin/9/2021 (H3N2); а также B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria) и B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Многолетние международные и российские исследования показывают, что ежегодная вакцинация значительно снижает вероятность тяжелого течения заболевания и минимизирует вероятность летальных исходов, в том числе в группах риска, подчеркнул Лиознов.

Напомним, пандемия «свиного гриппа» была в 2009 году. В сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов коронавирус не дал разгуляться другим вирусным инфекциям. В сезоне 2022/2023 годов грипп вновь заявил о себе. Регистрировались случаи «свиного» и гонконгского гриппа (вызывается серотипом H3N2 вируса гриппа А), вирусы В.