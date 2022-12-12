Главврач: Если на горизонте отчетливо замаячила свинка Пеппа – немедленно вызовите врача

Главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о симптомах так называемого «свиного» гриппа, какими осложнениями он опасен и почему обязательно нужно вызывать врача при появлении первых симптомов.

«То есть в этом году к нам приходит свинка Пеппа?» - пошутила моя знакомая. Ну не знаю, Пеппа или сразу три поросенка. Но знаю, что уже не в первый раз», - начал рассказ о коварности свиного гриппа Дмитрий Тарасов на своей странице в соцсетях.

Напомним, пандемия «свиного гриппа» была в 2009 году. В предыдущие два года коронавирус не дал разгуляться другим вирусным инфекциям. В этом году грипп вновь заявил о себе, зарегистрированы уже первые случаи H1N1, а также сочетанные инфекции (микс ковида и гриппа).

Как отметил Дмитрий Тарасов, за два пандемийных года люди массово не болели гриппом и от него не прививались. А иммунитет к вирусу гриппа снижается довольно быстро. И сейчас «свиной грипп» попал в благоприятную среду. По его словам, люди стали более восприимчивы к вирусу, поэтому растет процент тяжелых и среднетяжелых случаев заболевания гриппом, которые могут сопровождаться осложнениями.

Главврач напомнил симптомы вируса гриппа H1N1: высокая температура (до 39 градусов), кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос, а также ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости. У некоторых может появиться диарея и рвота.

Осложнения при «свином гриппе» появляются гораздо раньше, чем при обычном сезонном. И состояние заболевшего ухудшается стремительно. Быстро прогрессирует первичная вирусная пневмония, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. И при неправильном лечении это может привести к серьезным осложнениям и к смерти больного.

Свиной грипп, как и дельта-штамм коронавируса, также поражает легкие. «Вероятность тяжелых легочных осложнений после заболевания A (H1N1) в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса», - отметил Тарасов.

В группе риска находятся беременные женщины (особенно во время третьего триместра беременности), дети в возрасте до двух лет, пожилые и люди с хроническими болезнями, в частности с заболеваниями легких (например, астмой).

По словам Тарасова, лучшее средство защиты от гриппа – вакцинация. И, конечно, соблюдать стандартные правила - укреплять иммунитет, мыть руки перед едой, не трогать лицо в общественных местах, носить маски, проветривать помещения, принимать витамины и противовирусные препараты.

«Так что берегите себя и, если появились первые симптомы и на горизонте отчетливо замаячила свинка Пеппа – удивите коллег, вызовите врача», - посоветовал своим подписчикам руководитель первой горбольницы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Тарасов напомнил, что первый в мире случай заболевания человека вирусом гриппа А (H1N1) был зафиксирован в мае 2009 года. Штамм получил название «свиной грипп» из-за генетического сходства с вирусом, встречающимся у североамериканских свиней и не передающимся человеку. Эпидемия «свиного гриппа» была в России, в том числе и в Челябинской области, в эпидсезоне 2009-2010 годов. Масштабные эпидемии подвидом вируса группы «А» регистрировались также в 1918-м (испанский грипп» и в 1977 году - русский грипп.