Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка

Минцифры подготовило памятку для специалиста ИТ- и телеком-компаний, который соответствуют условиям отсрочки от мобилизации, но ему пришла повестка, или его забирают в воинскую часть.

Если пришла повестка и нужно явиться в военкомат:

1. Убедитесь, что специалист подал заявление на Госуслугах. Если заявление ещё не подано, его нужно подать. Заявления передают в Генштаб на следующий рабочий день после получения, но требуется время чтобы их доставили в конкретный военкомат. Уточните номер заявления, его можно найти сразу после подачи в личном кабинете на Госуслугах.

2. Нужно как можно скорее написать в Минцифры на адрес электронной почти help@digital.gov.ru. Все подобные случаи Минцифры рассматривает вручную.

Тема письма должна выглядеть так: «Фамилия сотрудника – Название компании – Номер заявки на Госуслугах».

В самом письме обязательно должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество сотрудника;

- номер заявления на Госуслугах;

- название компании;

- военкомат и его адрес;

- адрес, по которому сотрудник может получить телеграмму для военкомата (если он еще не в воинской части).

В течение 12 часов после получения письма Минцифры направит телеграммы с просьбой освободить сотрудника от призыва по трем адресам:

- в Генштаб,

- в военкомат,

- самому сотруднику по указанному в письме адресу.

В телеграмме будет номер исходящего письма от Минцифры в Генштаб со списком, куда включен сотрудник. Телеграммы обычно приходят в течение суток.

3. Если специалист должен лично явиться в военкомат, ему нужно будет иметь с собой телеграмму и полный комплект документов для отсрочки.

Если сотрудник уже в воинской части, но не подавал заявления на Госуслугах:

Нужно написать на help@digital.gov.ru. Тема письма должна выглядеть так: «Фамилия сотрудника – Название компании – Воинская часть».

В таком случае к письму нужно приложить полный пакет документов для отсрочки из этого перечня, подписанный УКЭП генерального директора, в том числе - форму-подтверждение от работодателя. Телеграмму передадут в Генштаб в ближайшее время.

Если вопрос решится, сообщите Минцифры об этом.

Если телеграммы не помогут оперативно решить проблему, напишите на sos@digital.gov.ru, указав все данные о сотруднике, а также приложив все документы.

Министерство просит следовать этой инструкции и обращаться на sos@digital.gov.ru, только выполнив все необходимые шаги ранее.