03.10.2022
В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
03.10.2022
Челябинские власти готовятся к сносу десяти опустевших аварийных жилых домов
03.10.2022
В Челябинской области снижается суточная заболеваемость ковидом, а смертность растет
03.10.2022
Челябинский двор на Шуменской обзавелся футбольным полем
03.10.2022
Группа ПАО «ММК» направит на экологию более 26 миллиардов рублей
Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка
03.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Как можно бросить Мать, когда она в беде???
02.10.2022
Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен
02.10.2022
Брюс Ганьон: Давать деньги Киеву – всё равно, что бросать их в крысиную нору
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022