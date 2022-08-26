26.08.2022
Папа римский видит ответственность НАТО за начало спецоперации РФ на Украине
26.08.2022
Ленинградский мост Челябинска засверкает в День города
26.08.2022
Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги
25.08.2022
Не пропустите! Группа «Томас» даст в Челябинске единственный в этом году большой концерт
25.08.2022
В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест
25.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
Папа римский видит ответственность НАТО за начало спецоперации РФ на Украине
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022