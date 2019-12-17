Пенсионеров отправят в социальный туризм

В россии появилась инициатива, позволяющая увеличить туристическую активность среди пожилого поколения. Предлагается разработать программу по социальному туризму для пенсионеров, сообщают сегодня, 17 декабря, “Известия”.

Известно, что проект, который инициирует Координационный совет по туризму при Правительстве РФ, попадет в Стратегию развития туризма в РФ до 2035 года и будет включен в план мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Участникам программы предложат посетить памятные места.

Реализацию проекта будут курировать наряду с общественными организациями Министерства труда и экономического развития РФ.