Перед погружением Путина в Финском заливе обезвредили мины
Федерация
Сегодня, 12:33

Вскрылась невероятная история о погружении президента России Владимира Путина в Финском заливе. Оказывается, военным морякам пришлось обезвредить целое минное поле. Находка осталась еще со времен Великой Отечественной войны, пишут сегодня, 23 декабря, РИА “Новости”.

Пикантные подробности стали известны после выхода публикации в газете “Красная звезда”, в которой командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов рассказал об опасной находке экипажа тральщика “Александр Обухов”.

 

Минное поле на морском дне, состоящее из немецких якорных мин, обезвредили и уничтожили при помощи роботов. Более того, на самом острове Голанд было найдено еще более десятка старых боеприпасов.

Отметим, что это второй визит главы государства на остров. В это раз он осмотрел найденные археологами и поднятые с затонувшего в позапрошлом веке судна, а также погрузился в батискафе на дно залива и осмотрел погибшую подводную лодку Щ-308 “Семга”.

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