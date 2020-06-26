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Персональные данные хотят оставить без подписи

Федерация
Сегодня, 12:42

В России появилось предложение по разрешению обработки персональных данных без письменного согласия владельца. С такой инициативой выступило Минэкономики, пишет сегодня, 26 июня “Коммерсант”.

В ведомстве уточняют, что согласие на обработку биометрических данных оставят по-прежнему обязательным. Однако получение согласия именно в письменном виде станет необязательным. Вместо бумажного согласия можно будет использовать технологии удаленной биометрической идентификации. В этом случае, например, при заключении договора об оказании услуг связи дистанционно станет возможно без посещения офиса оператора.

В таком режиме данные будут собираться пока в режиме эксперимента. Сами организации, которые будут работать в таком режиме, будут под постоянным контролем, поэтому утечек и злоупотреблений быть не должно.

Отметим, что для реформирования системы сбора персональных данных потребуется внести поправки в в закон «О персональных данных» и о “регуляторных песочницах”.

 

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