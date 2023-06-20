Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений

С 20 июня стартует приемная кампания в вузы – начали прием документов от абитуриентов и институте и университеты Челябинской области. Подать их можно четырьмя способами: очно, по почте и онлайн (с помощью нового цифрового суперсервиса).

«В 2023 году есть ряд нововведений приёмной кампании: установлены льготы для участников СВО и членов их семей, впервые запущен механизм актуализации контрольных цифр приёма в соответствии с потребностями экономики. Это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям», – рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, этом году в рамках контрольных цифр приёма выделено более 626 тысяч бюджетных мест, порядка 36 тысяч которых предназначены для вузов новых регионов. Благодаря новому механизму более 4,3 тысячи мест выделено на направление «Информатика и вычислительная техника», более 1,2 тысячи мест на «Электро- и теплоэнергетика», 1424 места – «Машиностроение», 1751 место – «Управление в технических системах».

Чернышенко поручил Минобрнауки и Минцифры организовать круглосуточный мониторинг, чтобы в режиме реального времени видеть статистику по поданным заявлениям в разрезе регионов и всех направлений подготовки.

К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключено 1022 вуза – это 575 университетов и 447 филиалов. «Суперсервис – в определённом смысле живой организм, он постоянно совершенствуется. С коллегами из Минцифры и ЦИТиСа оперативно отрабатываем все замечания», – сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, доработан цифровой профиль суперсервиса в части автоматической подгрузки необходимых данных и заявлений.

В Минцифры области уточнили, подать документы в выбранный вуз можно прямо из дома без бумажных заявлений и очередей.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет дистанционно отправить заявление в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Поступать можно на очную, очно-заочную или заочную форму бакалавриата или специалитета, бесплатное, платное или целевое обучение.

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, абитуриенту достаточно зайти на портал Госуслуг под своей подтвержденной учетной записью. После отправки заявления важно внимательно следить за уведомлениями. Вуз может попросить заменить нечитаемые копии документов или прислать уведомление о дате и времени проведения вступительных испытаний.

Через Госуслуги можно будет следить за конкурсными списками и подать оригинал документа об образовании. Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет. Если форма обучения платная, заключить договор с вузом также можно онлайн с использованием приложения «Госключ».

Приём документов на Госуслугах в 2023 году стартует 20 июня, поступающим на бесплатное обучение нужно успеть подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.

Основной этап зачисления пройдёт с третьего по девятое августа.