Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Челябинск познакомился с передовыми научными разработками ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и специалистов автозавода «Урал» (Миасс).

На площадке перед университетом глава Минобрнауки России осмотрел «Арктический автобус», который создается учеными ЮУрГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке АЗ «Урал».

Арктический автобус предназначен для перевозки людей в труднодоступных районах Крайнего Севера, где не может пройти другая техника. Он способен двигаться по грунтовым дорогам, бездорожью и снежному покрову круглый год. Кроме того, в случае аварийных ситуаций в транспорте предусмотрен жилой модуль для полного автономного жизнеобеспечения пассажиров.

Опытный образец автобуса уже прошел первые испытания в начале 2022 года в Якутии, в 2023 году должны пройти окончательные испытания, а в серийное производство запустить с января 2025 года.

Кроме того, министру продемонстрировали аэродромную подметально-продувочную машину (АППМ) - совместный проект ЮУрГУ и «СпецАгрегат» (Миасс). Она предназначена для обслуживания взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов в любое время года - уборки и сдува снега, льда, воды, пыли и песка, мелких камней и мусора, а также сбора металлических предметов. Серийное производство АППМ планируют начать в первом квартале 2023 года на заводе «СпецАгрегат».

Министр осмотрел также вакуумно-уборочную машину, разрабатываемую с АО «Курганский завод дорожных машин» и КГУ. Это проект по созданию экологически чистых универсальных коммунальных машин малого класса для всесезонного содержания и уборки городских территорий. Главная особенность техники - внедрение электрической трансмиссии.

В завершение экскурсии ученые продемонстрировали гостям автомобиль «Урал» с комбинированной энергетической силовой установкой и электронной бортовой системой управления. Он предназначен для монтажа мусоровозного оборудования с задней загрузкой для дальнейшей эксплуатации автомобиля в городских и пригородных условиях (для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки бытовых отходов).