Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя

Вчера, 24 мая, российские саперы разминировали порт в Мариуполе, а сегодня, 25 мая, из порта смогли выйти пять иностранных судов. Об этом сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД Мария Захарова.

Порт начал функционировать в штатном режиме, сообщил вчера же представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в его акватории, которую также освободили от затонувших судов и других препятствий.

По данным Минобороны, всего в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Одессы, Очакова, Южного и Мариуполя заблокировано 75 иностранных судов из 17 государств.