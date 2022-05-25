25.05.2022
Облсуд осудил так и не признавшего свою вину в убийстве челябинского бизнесмена Евстратьева
25.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
25.05.2022
В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала
25.05.2022
В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты
25.05.2022
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
25.05.2022
Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
25.05.2022
Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство
25.05.2022
Госдума отменила возрастной предел для контрактников
25.05.2022
Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022