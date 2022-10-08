Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Первый тестовый поезд успешно прошел по железнодорожному полотну. Поезда из Севастополя и Симферополя следуют согласно графику.

Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин прилетел сегодня в Крым и уже лично осмотрел повреждения Крымского моста.

«Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту. Скоро поедут и пассажирские. Только за ночь планируем пропустить 12 пассажирских составов», - написал в своем телеграм-канале вице-премьер.

Железнодорожный перевозчик в Крыму – Гранд сервис экспресс – поделился актуальной информацией о движении поездов.

По вопросам работы железнодорожного вокзала и автовокзала в Севастополе можно обратиться по телефонам:

- 8(800) 775-54-53 (Гранд сервис экспресс),

- 48-81-99 (справочная служба автовокзала «Севастополь»).