08.10.2022
Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму
08.10.2022
В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять
08.10.2022
Комплекс второй для занятий дома или на улице
08.10.2022
Олег Голиков: Не верьте тому, что пишут, - служить можно!
08.10.2022
Сотрудники УФСБ предупреждают об ответственности за хранение радиоактивных веществ
08.10.2022
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.10.2022 по 07.10.2022)
Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту
08.10.2022
В трех городах и двух районах Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности
08.10.2022
Восстановлено движение автомобилей по Крымскому мосту, на очереди - железнодорожное
08.10.2022
Три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022