Посадка американского планетохода на Марс прошла успешно

Американский планетоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе и уже передал первую фотографию, сообщили в NASA.

Аппарат коснулся поверхности планеты в расчетные 23:55 мск. На Земле получили сигнал о том, что все прошло благополучно. Через три минуты Perseverance передал черно-белый снимок.

Американцы начали миссию Mars 2020 в июле прошлого года. С помощью Perseverance NASA планирует обнаружить следы существования в прошлом жизни на Марсе. С помощью научных инструментов аппарат должен собрать образцы марсианского грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году с помощью другого аппарата.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что миссия позволит ответить на самый главный вопрос для ученых и специалистов.

"Самое главное узнать, есть ли жизнь на Марсе. Специалисты считают, что есть. Для этого есть основания – все указывает на иную картину на Марсе в прошлом. Сейчас мы видим уже измененную картину, и она показывает, что там и реки, и озера, и ландшафтный пейзаж сформирован этой водной средой. И если это куда-то ушло, то есть надежда на то, что жизнь все-таки как-то приспособилась, несмотря на резко изменившиеся условия, и что-то осталось. Есть основания полагать, что прибор достиг поверхности на берегу древнего озера. Там как раз можно искать остатки былой жизни, например, ракушечник. Соберут много образцов, они будут упакованы в контейнеры, и будут дожидаться следующего аппарата, который доставит их на Землю", – сказал Натан Эйсмонт.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин, в свою очередь, отметил, что сделан важный шаг в подготовке полета человека на Марс.

"Хорошая новость для мировой космонавтики. Получим новые данные о Марсе, о его поверхности, об условиях. Человечество в душе все равно мечтает слетать на Марс. Сейчас, можно сказать, идет подготовка. Автоматические приборы, современная техника сделают фотографии, исследуют грунт, атмосферу Марса. Чем больше таких аппаратов будут летать на Марс, тем быстрее подготовимся к полету туда человека. Сейчас говорят о "космической гонке", но полет человека на Марс – это все равно будет международная акция. Одной стране это тяжело осуществить, да и невыгодно. Такие работы продолжаются во многих странах, в том числе в европейских, здесь и китайцы, и американцы", – сказал Олег Мухин в эфире радио Sputnik.