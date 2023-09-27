Сегодня на Землю вернулся челябинский космонавт Дмитрий Петелин

В среду, 27 сентября 2023 года, завершилась длительная космическая экспедиция Дмитрия Петелина — космонавта из Челябинска. Наш земляк провел на Международной космической станции 371 сутки — это самый длительный полёт по программе МКС, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Вместе с коллегами Дмитрий Петелин благополучно вернулся на Землю 27 сентября в 14 часов 17 минут по московскому времени.

«Приземление спускаемого аппарата корабля “Союз МС-23” зафиксировано на 148 километров к востоку от города Жезказган в Казахстане», — уточнили на сайте «Роскосмоса».

Космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин (выпускник ЮУрГУ, это его первый полет) из Челябинска и Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, а также астронавт NASA Франциско Рубио с сентября 2022 года приняли на МКС четыре грузовых корабля «Прогресс-МС» и шесть раз выходили в открытый космос.

Сегодня утром оставшиеся нести космическую вахту космонавты проводили тройку своих коллег на Землю. Дмитрий Петелин и его спутники облачились в специальные герметичные скафандры «Сокол-КВ2», после чего перешли в спускаемый аппарат. Совсем скоро они встретятся с родными и начнут восстановление после годового полёта.

На сайте «Роскосмоса», а также в официальной группе космического агентства в социальных сетях организована прямая трансляция. За снижением и приземлением космического спускаемого модуля с тремя космонавтами сегодня в прямом эфире наблюдала вся планета.

ВИДЕО: Роскосмос

Напомним, 21 сентября 2022 года в 16:54:49 (по московскому времени) с Байконура состоялся запуск корабля «К.Э. Циолковский» («Союз МС-22») с экипажем 68-й длительной экспедиции: Сергей Прокопьев (командир), Дмитрий Петелин, Фрэнк Рубио. В полет с ними отправился и уже опытный космический турист Чебурашка (в качестве индикатора).

Планировалось, что 68-я длительная экспедиция на МКС продлится 188 суток (намечалось, что они приземлятся на «Союзе МС-22» 28 марта 2023 года). Но потом по техническим причинам было принято решение продлить пребывание этого экипажа на МКС. А мае у всех желающих была возможность присоединиться к вечерней «космической прогулке».