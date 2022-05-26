26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
26.05.2022
Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе
26.05.2022
Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности
В пятницу к Земле приблизится астероид, в ЧелГУ оценили его опасность
05.05.2022
На Солнце произошли крупные вспышки, которые могут привести к магнитным бурям
12.04.2022
В Челябинске появилось граффити с Юрием Гагариным
12.04.2022
Челябинск отмечает День космонавтики
12.04.2022
Россия возобновляет лунную программу
Сетью можно пять раз охватить периметр Челябинской области
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022