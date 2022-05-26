В пятницу к Земле приблизится астероид, в ЧелГУ оценили его опасность

В пятницу, 27 мая, к Земле приблизится гигантский астероид из группы Аполлона, который имеет название (7335) 1989 JA. Этот космический объект NASA классифицирует как «потенциально опасный». Но астрофизики ЧелГУ убеждены, что поводов для беспокойства нет.

«В ночь с 26 на 27 мая 2022 года астероид пролетит мимо нашей планеты на скорости 13 км/сек на расстоянии от Земли четыре миллиона километров (10,5 лунных орбит). Его яркость достигнет +12 звездных величин», - сообщают в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте. По оценкам астрономов диаметр астероида составляет 1,8 километра, он относится к самому многочисленному типу околоземных астероидов «Аполлоны».

В ЧелГУ считают, что размер небесного тела меньше - составляет около одного километра, а летит он со скоростью около 76 тысяч км/ч, что в 20 раз быстрее пули.

Специалист управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Куренкова для сравнения напомнила, что диаметр астероида, вторгшегося в атмосферу над Челябинской областью 15 февраля 2013 года, был около восемнадцати метров, то есть как высота шестиэтажного дома. Челябинский болид раскололся на тысячи фрагментов на высоте около 30 километров (самый крупный метровый осколок найден на дне озера Чебаркуль, а сейчас хранится в историческом музее Челябинска).

Как пояснили специалисты, приближающийся к Земле астероид 7335 (1989 JA) из-за своего размера отнесен к потенциально опасным, траектория его полета может измениться под воздействием гравитации.

Его минимальное сближение с Землёй будет на расстоянии в 3,8 миллиона км, что в 10 раз больше расстояния до Луны. Увидеть движущийся к Земле астероид можно будет даже в любительский телескоп

Теоретически такой крупный объект как 1989 JA мог бы причинить Земле немало вреда, столкнувшись с ней. Но это произойдёт только в том случае, если поменяется орбита астероида, что маловероятно, считают в ЧелГУ.

«Земля и астероид летят вокруг Солнца по своим орбитам. При тесном сближении астероида с нашей планетой его орбита немного искривляется в сторону Земли за счёт её тяготения, – поясняет доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета ЧелГУ, астрофизик Сергей Замоздра. – Если минимальное сближение астероида с центром Земли будет меньше её радиуса, то произойдёт столкновение. На самом деле для Земли более опасны мелкие астероиды и кометы, поскольку их много. Крупных тел в космосе относительно мало, и большинство из них на учёте у астрономов».